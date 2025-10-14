Ричмонд
Неймара весной предлагали «Интеру» — миланцы отказались из-за проблем форварда со здоровьем. Агент снова свяжется с ними и с «Наполи» в январе

Calciomercato со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо сообщает, что представители форварда в апреле или начале мая сигнализировали миланцам о возможности заключить сделку, но «нерадзурри» отвергли эту идею из-за проблем игрока со здоровьем.

Calciomercato со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо сообщает, что представители форварда в апреле или начале мая сигнализировали миланцам о возможности заключить сделку, но «нерадзурри» отвергли эту идею из-за проблем игрока со здоровьем. По этой же причине подписывать Неймара не захотел и «Наполи».

В то же время подчеркивается, что Неймар снова будет предложен неаполитанцам и «Интеру» в январе, когда получит статус свободного агента. Отношения между Пини Захави, представляющим интересы форварда, и этими клубами сейчас лучше, чем когда-либо.

Неймар хочет заслужить место в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026, а потому стремится присоединиться к топ-команде как минимум до конца сезона.

Статистику нападающего «Сантоса» можно изучить здесь.