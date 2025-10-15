Ричмонд
Баринов о 3:0 с Боливией: «Соперник хорошего уровня, не зря обыграли Бразилию»

— Думаю, игра понравилась и болельщикам и нам. Наверное, все получалось — прессинг, забивали хорошие голы.

Источник: Спортс

— Ты сам дважды был близок к голу. Один раз поделился мячом, второй раз ударил чуть выше. Очень хотелось забить?

— В каждой игре хочется забить, но сегодня не получилось. Главное, что мы выиграли и хорошо завершили этот сбор.

— Что скажешь о сопернике?

— Хорошая команда. Не боится играть в футбол, у них хорошие передачи, моментами пытаются играть в прессинг. Команда хорошего уровня, не зря обыграли Бразилию.

— Что Карпин говорил в перерыве и после матча?

— В перерыве чуть указал на индивидуальные ошибки, а после игры поблагодарил за победу, сказал, что все большие молодцы. Готовимся дальше, впереди в этом году еще две классные игры, — сказал полузащитник сборной России.