Игорь Семшов: «Станковича все поддерживают в России. Это футбольный человек — мы были двумя руками за, когда его назначили. Тем более кто до этого тренировал “Спартак” — даже не играющие&raq

Честно говоря, когда его назначали, мы все были двумя руками за — это футбольный человек. Станкович играл на сумасшедшем уровне, да, как тренер он начинает свой путь в большом футболе. То, что это футбольный человек, говорит о многом, но то, что он эмоциональный…