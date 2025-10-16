Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.85
П2
2.18
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.76
П2
5.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.78
П2
5.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.90
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.85
П2
7.45
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.28
П2
1.42

Экс-помощник Пирло о «Ювентусе»: «Ему не нравился Дибала, а Роналду не подходил под его стиль игры — он был худшим в спринте. Тренер ничего не мог сделать: это же Криштиану»

Альпарслан Эрдем с 2022 по 2023 год работал помощником итальянца в турецком клубе «Карагюмрюк». До этого Пирло один сезон тренировал португальского форварда в «Ювентусе».

Источник: Спортс"

"Мы провели анализ, и его аналитик предоставил нам некоторые данные. Одно было ясно: Пирло не нравился Дибала, а Криштиану Роналду совершенно не подходил под его стиль игры.

Он хотел прессинговать высоко, и данные показали, что Криштиану Роналду был худшим в спринте. Он не хотел его, но ничего не мог сделать, это же Криштиану Роналду.

Ему гораздо больше нравился Альваро Мората; он идеально подходил для его схемы 4−4−2. Его система не могла взаимодействовать с Роналду, но и он ничего не мог с этим поделать", — сказал Эрдем в подкасте Stammplatz.