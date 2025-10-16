Экс-помощник Пирло о «Ювентусе»: «Ему не нравился Дибала, а Роналду не подходил под его стиль игры — он был худшим в спринте. Тренер ничего не мог сделать: это же Криштиану»

"Мы провели анализ, и его аналитик предоставил нам некоторые данные. Одно было ясно: Пирло не нравился Дибала, а Криштиану Роналду совершенно не подходил под его стиль игры.
Он хотел прессинговать высоко, и данные показали, что Криштиану Роналду был худшим в спринте. Он не хотел его, но ничего не мог сделать, это же Криштиану Роналду.
Ему гораздо больше нравился Альваро Мората; он идеально подходил для его схемы 4−4−2. Его система не могла взаимодействовать с Роналду, но и он ничего не мог с этим поделать", — сказал Эрдем в подкасте Stammplatz.