Роналду после гола и 5:1 с «Аль-Фатехом»: «Успех — это не случайность ??»

«Успех — это не случайность ??» — написал 40-летний футболист.
Роналду забил 949-й гол в карьере — «Аль-Фатеху» ударом из-за пределов штрафной. За минуту до этого он не реализовал пенальти.
Нападающий «Аль-Насра» забил «Аль-Фатеху» ударом из-за пределов штрафной площади в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии (5:1).
