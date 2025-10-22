«ПСЖ» — первый клуб в истории еврокубков, забивший 7 голов в выездном матче с немецкой командой

Парижане стали первым клубом в истории еврокубков, забившим 7 голов в выездном матче против команды из Германии.
«ПСЖ» набрал 9 очков из 9 возможных и в данный момент занимает 1-е место в турнирной таблице.
Команда Луиса Энрике разгромила «Байер» со счетом 7:2 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Леверкузене.
