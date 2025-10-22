«Барселона» об отмене матча с «Вильярреалом» в Майами: «Уважаем решение, но сожалеем об упущенной возможности улучшить имидж соревнования на стратегически важном рынке»

«Футбольный клуб “Барселона” уважает и соблюдает решение об отмене матча против “Вильярреала” в Майами в рамках 17-го тура Ла Лиги, точно так же, как он уважал и соблюдал изначальное решение о проведении этого матча [в США].
ФК «Барселона» сожалеет об упущенной возможности улучшить имидж соревнования на стратегически важном рынке, способном расти и генерировать ресурсы на благо всех. Клуб ценит поддержку и безоговорочную привязанность, которые он получил от наших болельщиков в Соединенных Штатах, и глубоко сожалеет, что они не смогут посетить официальный матч в этой стране«, — говорится в заявлении “блауграны”.