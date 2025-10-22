Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар об удалении Эссе с «Барсой»: «Мы только вошли в игру, и нас сразу выбили, он даже не коснулся соперника. А пенальти — вратарь убирал руки, что

"Вы все видели. Как только мы вошли в игру, нас сразу выбили из нее, хотя мы ничего ужасного не сделали. Ошибки допустил кто-то другой.
Во втором эпизоде (вторая желтая карточка Гонсало Эссе) — мяч контролировал наш игрок, его чуть хватали, а сам он даже не коснулся соперника. Мне это кажется безумием. А в эпизоде с пенальти — наш вратарь понимает, что не успевает к мячу, убирает руки, чтобы не задеть соперника.
Невероятно, что такой решающий момент нельзя пересмотреть с помощью ВАР, но я ничего не решаю. Решают те, кто там наверху — едят и пьют.
Тот, кто увидит только результат и не посмотрит сам матч, скажет, что нам устроили разгром. Но это не так. Мы были самими собой, играли так, как хотели, понимая, что «Барсе» тоже подходит такой стиль, потому что, выйдя из-под прессинга, она способна создавать опасные моменты. Это мой подход, и я не собираюсь его менять«, — сказал главный тренер “Барселоны”.