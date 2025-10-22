Киву о работе в «Интере»: «Команде нужно было вернуть уверенность в себе и оставить позади разочарования прошлого сезона. Временами футбол может быть очень жестоким»

Молодые игроки? Сильные игроки заслуживают шанса, мы должны дать его им, не заглядывая в их паспорта. Если мы будем ждать слишком долго, пройдут годы, а они так и не будут готовы. Нам нужно привлекать их к работе и посмотреть, из чего они сделаны. Если у них есть трудовая этика и вы объедините их с опытными партнерами по команде, у них все получится. Они заслуживают доверия", — сказал Киву.