Киву о работе в «Интере»: «Команде нужно было вернуть уверенность в себе и оставить позади разочарования прошлого сезона. Временами футбол может быть очень жестоким»

Миланский клуб выиграл матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 4:0.

Источник: Спортс"

"Команде нужно было вернуть уверенность в себе и оставить позади разочарования прошлого сезона. Временами футбол может быть очень жестоким и оставляет после себя негатив, который ты носишь с собой. Им [игрокам] это было нужно, они хотят усердно работать и снова провести сезон на высоте.

Молодые игроки? Сильные игроки заслуживают шанса, мы должны дать его им, не заглядывая в их паспорта. Если мы будем ждать слишком долго, пройдут годы, а они так и не будут готовы. Нам нужно привлекать их к работе и посмотреть, из чего они сделаны. Если у них есть трудовая этика и вы объедините их с опытными партнерами по команде, у них все получится. Они заслуживают доверия", — сказал Киву.