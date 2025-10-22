Касадо после отмашки Эссе через паузу схватился за лицо и упал на спину. Судья Шнидер показал игроку «Олимпиакосу» вторую желтую в матче с «Барсой»

Касадо у боковой линии двумя руками обхватил за корпус 24-летнего аргентинца. Эссе сделал попытку вырваться и махнул рукой назад. Он ладонью попал по лицу Марку. Футболист «Барсы» после паузы схватился за лицо и упал на спину. Арбитр наказал Эссе за отмашку.