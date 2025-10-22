Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Касадо после отмашки Эссе через паузу схватился за лицо и упал на спину. Судья Шнидер показал игроку «Олимпиакосу» вторую желтую в матче с «Барсой»

«Барселона» дома разгромила «Олимпиакос» (6:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

На 57-й минуте гости остались в меньшинстве — швейцарский судья Урс Шнидер показал вторую желтую карточку полузащитнику Сантьяго Эссе.

Касадо у боковой линии двумя руками обхватил за корпус 24-летнего аргентинца. Эссе сделал попытку вырваться и махнул рукой назад. Он ладонью попал по лицу Марку. Футболист «Барсы» после паузы схватился за лицо и упал на спину. Арбитр наказал Эссе за отмашку.

Изображения: кадры из трансляций beIN SPORTS 1 и TNT Sports 1.

«Барса» развлеклась в ЛЧ: 6:1 — идеал перед класико. А что за Дро теперь бьет юные рекорды?