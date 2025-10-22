Артета про 4:0 с «Атлетико»: «Мощное командное выступление. На таком уровне надо показывать максимум, и “Арсенал” сделал это в каждой фазе игры. Полностью заслуженные три очка»

Мощное командное выступление. На этом уровне нужно показывать максимум, и мы делали это в каждой фазе игры.
Я в восторге от Виктора [Дьокереша]. Учитывая объем работы и то, что он дает команде, он заслужил гол. Мы взяли его для того, чтобы он забивал, и у него очень высокие требования к самому себе, но мы ценим все то, что он делает для команды. Вы видели улыбку на его лице.
Он очень много забивал последние два года, и я надеюсь, что сейчас начнется прекрасная серия«, — сказал главный тренер “Арсенала” в эфире Amazon Prime.