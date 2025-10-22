Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Артета про 4:0 с «Атлетико»: «Мощное командное выступление. На таком уровне надо показывать максимум, и “Арсенал” сделал это в каждой фазе игры. Полностью заслуженные три очка»

"Это был действительно тяжелый матч. Пока счет был 0:0, он оставался очень сложным. После гола соперник немного открылся, и нам стало чуть проще находить свободные зоны. Полностью заслуженные три очка.

Мощное командное выступление. На этом уровне нужно показывать максимум, и мы делали это в каждой фазе игры.

Я в восторге от Виктора [Дьокереша]. Учитывая объем работы и то, что он дает команде, он заслужил гол. Мы взяли его для того, чтобы он забивал, и у него очень высокие требования к самому себе, но мы ценим все то, что он делает для команды. Вы видели улыбку на его лице.

Он очень много забивал последние два года, и я надеюсь, что сейчас начнется прекрасная серия«, — сказал главный тренер “Арсенала” в эфире Amazon Prime.