Энрике о 7:2 с «Байером»: «Играть на выезде всегда сложно, но “ПСЖ” сделал то, что делает обычно. У нас были очень хорошие моменты, мы заслужили победу»

"Ощущения очень позитивные, потому что я думаю, что мы играли очень хорошо. У нас были очень хорошие моменты, и я думаю, что мы заслужили победу. С удалениями игроков ситуация стала немного странной, десять на десять — это совсем другой матч, но я думаю, что мы заслужили победу.
Я думаю, что играть на выезде всегда сложно из-за атмосферы, из-за многих вещей, которые ты не можешь контролировать, но я думаю, что мы сделали то, что делаем обычно — очевидно, что мы гордимся этой командой", — сказал Энрике.