Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Энрике о 7:2 с «Байером»: «Играть на выезде всегда сложно, но “ПСЖ” сделал то, что делает обычно. У нас были очень хорошие моменты, мы заслужили победу»

Парижский клуб одержал победу со счетом 7:2 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Ощущения очень позитивные, потому что я думаю, что мы играли очень хорошо. У нас были очень хорошие моменты, и я думаю, что мы заслужили победу. С удалениями игроков ситуация стала немного странной, десять на десять — это совсем другой матч, но я думаю, что мы заслужили победу.

Я думаю, что играть на выезде всегда сложно из-за атмосферы, из-за многих вещей, которые ты не можешь контролировать, но я думаю, что мы сделали то, что делаем обычно — очевидно, что мы гордимся этой командой", — сказал Энрике.