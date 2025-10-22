«Вильярреал» возмущен действиями Ла Лиги после отмены матча с «Барсой» в Майами — недальновидностью и плохой организацией, а также объявлением во время игры клуба в ЛЧ

Как сообщает COPE, источники в «Вильярреале» выразили «абсолютное возмущение» действиями Ла Лиги по поводу всего, что связано с этим матчем. Они подчеркнули, что, по их мнению, руководящие органы проявили недальновидность и плохую организацию.
Также в «Вильярреале» считают неуважительным объявление об отмене игры в одностороннем порядке, без участия «Вильярреала», еще и в то время, когда команда Марселино Гарсии Тораля играла с «Манчестер Сити» (0:2) в Лиге чемпионов.
Клуб рассматривает возможность публикации заявления в ближайшие часы, чтобы обозначить свою официальную позицию.
Отменили матч Ла Лиги в США — что, сработал протест?