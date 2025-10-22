Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Конте про 2:6 с ПСВ: «Такое не происходит случайно. У “Наполи” 9 новичков — это слишком много, но мы были вынуждены их подписать. У нас мало слов, но много работы, год будет сложным&raqu

Чемпионы Италии уступили ПСВ (2:6) в Лиге чемпионов.

"Разочарование присутствует, но такое никогда не происходит случайно. Нам надо постараться переломить тенденцию, но в некотором смысле она не сводит меня с ума. В прошлом году мы выиграли чемпионат благодаря выходу игроков за пределы их возможностей, мы были сплоченными во всем.

По-моему, девять новичков — это слишком много, но мы были вынуждены подписать их. Ввести в команду девять новых футболистов нелегко.

Такова Лига чемпионов, такой тут уровень. У нас мало слов, но много работы, и придется потрудиться. Это будет сложный год, но не надо впадать в отчаяние«, — отметил главный тренер “Наполи” в эфире Sky Sport Italia.