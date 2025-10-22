Конте выиграл 16 из 45 матчей в ЛЧ. 2:6 от ПСВ — его крупнейшее поражение в турнире

Всего на счету Конте 45 игр в турнире. Он победил всего 16 раз, еще 14 игр завершились вничью. Его команды проиграли 15 матчей.
4 ноября «Наполи» встретится с «Айнтрахтом» на своем поле.
«Наполи» под руководством 56-летнего специалиста был разгромлен ПСВ — 2:6. Прежде итальянский тренер еще не проигрывал в ЛЧ с разницей в четыре гола.
