Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Коке о 0:4 от «Арсенала»: «Атлетико» контролировал игру до 1-го гола. На выезде нам чего-то не хватает — везения или веры в то, что мы можем победить"

Мадридский клуб проиграл матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:4.

Источник: Спортс"

"Мы контролировали игру, но они открыли счет со стандарта. Мы могли сравнять счет, когда был момент у Хулиана [Альвареса], но в трех следующих эпизодах они забили еще три гола. Во втором тайме мы больше контролировали игру, чем в первом, но соперник доставил нам больше неприятностей.

Не знаю, в везении дело или нет, но на выезде нам чего-то не хватает — не знаю, везения или веры в то, что мы можем победить. У нас есть игроки, способные это сделать. Вплоть до пропущенного гола команда играла хорошо, демонстрировала хорошую игру. Матч не должен был закончиться так плохо.

После первого гола и момента Хулиана они забили два гола в мгновение ока«, — сказал капитан “Атлетико”.