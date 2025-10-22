Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Бриан Лаудруп о судействе Маккелли в матче «Копенгаген» — «Боруссия»: «Полное безумие! Бенсебайни ударил Мукоко по ноге, арбитр, наверное, принял это за симуляцию, иначе там явный пенальти»

Хозяева уступили в матче Лиги чемпионов со счетом 2:4. Дортмундцы реализовали пенальти на 61-й минуте, после чего «Копенгаген» сам претендовал на два одиннидцатиметровых: Виктор Классон упал в штрафной в результате борьбы с Вальдемаром Антоном на 65-й минуте, Юссуфа Мукоко — после контакта с Рами Бенсебайни на 68-й. Данни Маккелли не зафиксировал нарушения правил.

"Бенсебайни не попал по мячу. Судья, наверное, решил, что Мукоко симулирует, иначе это абсолютно очевидный пенальти. Полное безумие!

Он бьет ему по ноге, там полный контакт! Мне жаль, но это явная ошибка«, — сказал бывший форвард “Баварии” в эфире Viaplay.