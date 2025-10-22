Бриан Лаудруп о судействе Маккелли в матче «Копенгаген» — «Боруссия»: «Полное безумие! Бенсебайни ударил Мукоко по ноге, арбитр, наверное, принял это за симуляцию, иначе там явный пенальти»

Хозяева уступили в матче Лиги чемпионов со счетом 2:4. Дортмундцы реализовали пенальти на 61-й минуте, после чего «Копенгаген» сам претендовал на два одиннидцатиметровых: Виктор Классон упал в штрафной в результате борьбы с Вальдемаром Антоном на 65-й минуте, Юссуфа Мукоко — после контакта с Рами Бенсебайни на 68-й. Данни Маккелли не зафиксировал нарушения правил.