Челестини про пенальти «Акрона»: «Футбол — контактный вид спорта, нужно смотреть, насколько футболист наиграл на пенальти. Судья сказал, что это современный футбол, но я не согласен»

— Если судья считает, что касание недостаточное, то нужно просто сказать, что оно недостаточное. И не надо свистеть пенальти в этом случае. Футбол — контактный вид спорта, всегда есть контакты. Поэтому нужно смотреть, насколько сильный был контакт, насколько футболист наиграл на пенальти.