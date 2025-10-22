Кандидат в мэры Нью-Йорка Мамдани о билетах на ЧМ: «ФИФА хочет максимизировать доходы, но стабильное будущее футбола не построить на лишении рабочего класса шанса вживую смотреть матчи»

Однако политика ФИФА угрожает отпугнуть ценой именно тех людей, которые делают эту игру особенной. Наша борьба за то, чтобы сделать самый дорогой город Америки доступным, не ограничивается только вопросами жилья, ухода за детьми и общественного транспорта. Она также распространяется на те моменты, которые приносят ньюйоркцам такую радость, — а это и ЧМ-2026.
Мы требуем прекратить динамическое ценообразование для чемпионата мира. Я поговорил с несколькими ньюйоркцами, которые пытались купить билеты, и проблема была не только в том, насколько билеты дорогие, но и в полном бардаке в этой системе. Есть отчаянная нужда в большей ясности и в большем желании сделать этот турнир турниром для тех, кто уже считает этот город своим домом.
ФИФА явно пытается преследовать свою изначальную цель — максимизировать доходы, и она предприниет все шаги, чтобы этого добиться. Но я не думаю, что стабильное будущее футбола может быть построено на лишении рабочего класса возможности вживую смотреть матчи.
Чем больше вы копаетесь в том, куда уходят эти доходы, тем более слабыми кажутся аргументы, которые выдвигает ФИФА", — сказал Зохран Мамдани, член Демократической партии и уроженец Уганды.