Тедеев о 2:3 с ЦСКА: «Игра показала, что у “Акрона” есть воля и характер вне зависимости от того, с кем играешь»

В первом тайме не припомню суперопасных моментов у наших ворот, во втором хотели продолжить в том же ключе, но пропустили. При 2:1 хотели выпустить второго нападающего, перевести из обороны Эшковала, ждали-ждали, но тут получили третий мяч. Но даже в этой ситуации мы могли дать результат, произвели запланированную замену. И нам где‑то не хватило времени.