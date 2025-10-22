Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
П1
2.50
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
П1
1.43
X
5.20
П2
7.46
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Спартак
3
Дьокереш о 4:0 с «Атлетико»: «Арсенал» провел игру очень хорошо. Мои голы были прекрасны!"

Нападающий «Арсенала» сделал дубль в этой игре.

"Считаю, мы и начали очень хорошо, и поддерживали дальше этот уровень. Конечно, и у соперника были по ходу матча хорошие возможности, но, думаю, в целом ситуацию мы контролировали. Разумеется, то, что забили четыре безответных мяча, показывает, что игру мы провели очень хорошо.

Мы стремимся вперед всегда. Все делаем правильно и в защите, а как только у нас появляются моменты, мы, считаю, очень сильны в их реализации. Сегодня все выполнили очень хорошо.

Оба моих гола были прекрасны! Немного сомневался при первом ударе, не нахожусь ли в офсайде. Только из-за этого эмоций было больше после второго", — сказал Дьокереш.