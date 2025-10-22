Дьокереш о 4:0 с «Атлетико»: «Арсенал» провел игру очень хорошо. Мои голы были прекрасны!"

"Считаю, мы и начали очень хорошо, и поддерживали дальше этот уровень. Конечно, и у соперника были по ходу матча хорошие возможности, но, думаю, в целом ситуацию мы контролировали. Разумеется, то, что забили четыре безответных мяча, показывает, что игру мы провели очень хорошо.
Мы стремимся вперед всегда. Все делаем правильно и в защите, а как только у нас появляются моменты, мы, считаю, очень сильны в их реализации. Сегодня все выполнили очень хорошо.
Оба моих гола были прекрасны! Немного сомневался при первом ударе, не нахожусь ли в офсайде. Только из-за этого эмоций было больше после второго", — сказал Дьокереш.