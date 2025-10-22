В перерыве поменяли некоторые детали, и после перерыва пошло намного лучше. В итоге заслуженно победили. Было сложно, и нам пришлось хорошенько поработать. Но в итоге все хорошо«, — сказал тренер “Боруссии”.
Ковач о 4:2 с «Копенгагеном»: «Недоволен первым таймом. В перерыве “Боруссия” кое-что поменяла и заслуженно победила»
"Мы начали не так, как я планировал. Играли слишком медленно, вариативность комбинаций была слабой. Не атаковали достаточно глубоко, не создавали моменты — я не был доволен первым таймом.