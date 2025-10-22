Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.67
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.91
П2
5.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.20
П2
13.00
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
6
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Пафос
0
П1
X
П2

«В “Динамо” наверняка будут делать ставку на Кубок с учетом провала в чемпионате. Тренера сборной назначали не для того, чтобы сразу идти в Путь регионов». Силкин о бело-голубых

Сегодня в 6-м туре бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов».

Источник: Спортс"

«Крылья» всегда были неудобным соперником для «Динамо», и этот сезон — не исключение. Самарцы уже выиграли у команды Карпина серию пенальти в Кубке и чуть не отыгрались с 0:3 в чемпионате, проиграв в итоге всего лишь 2:3.

«Крылья Советов» вполне могут сделать ставку на Кубок и воспользоваться проблемами у «Динамо», если те слишком расслабятся и недооценят соперника, решив, что раз он в последнее время мало выигрывает, значит, его можно победить вполноги.

Вряд ли в динамовском клубе будут довольны раннему вылету из Пути РПЛ. Все-таки они собирали такой состав и назначали им руководить тренера сборной не для того, чтобы сразу идти в Путь регионов, лишая себя права на ошибку в данном турнире.

В «Динамо» наверняка будут делать ставку на Кубок России, так как это хороший способ сделать сезон успешным с учетом провальных результатов в чемпионате. Но для этого надо максимально серьезно настроиться на матч с «Крыльями», чтобы выйти из группы со второго места и продолжить борьбу в Пути РПЛ«, — сказал бывший тренер “Динамо”.