Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.60
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.91
П2
5.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.02
П2
12.50
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.00
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.32
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.88
П2
6.15
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
2
П1
X
П2

Защитник «Атлетико» Ганцко про 0:4: «Арсенал» — одна из лучших в мире команд, но счет смотрится совсем уж плохо. Если бы я пробил чуть лучше, могло стать 1:1"

"Очень тяжелая игра. Этого и следовало ожидать, ведь на сегодняшний день это наверняка одна из лучших в мире команд. Все у нас срабатывало в первом тайме — мы умело оборонялись, хотя у наших ворот и было создано несколько моментов.

Источник: Спортс"

Конкретно у меня было противостояние с Букайо [Сака], и это всегда настоящее испытание. Мы шли на равных, к перерыву счет был 0:0, у нас получалось защищаться от стандартных положений, а ведь в этом компоненте соперник сейчас сильнее всех на свете.

Во втором тайме соперник внезапно повел 1:0 при розыгрыше стандартного положения. После этого у меня был великолепный навес от Маркоса [Льоренте] и реально хороший удар головой. Если бы я пробил чуть лучше, счет мог стать 1:1. А тут — раз, и за пять минут уже 3:0.

Это показывает силу соперника, то, насколько он хорош — нельзя ни на секунду выпадать из игры. Мы очень разочарованы тем, что не смогли добиться лучшего результата. Счет 0:4 смотрится совсем уж плохо. Нам изнутри казалось, что игра идет, мы боремся за очки перед ее концовкой, но тут: бац, бац, бац, бац… В один момент игра закончена! Нужно было просто собраться и попытаться играть проще.

Мы проиграли «Ливерпулю» и «Арсеналу», которые на данный момент входят в число лучших в мире команд. Так что, конечно же, нам хотелось набрать очки в матчах с ними. Но впереди у нас на общем этапе есть еще пять игр«, — сказал защитник “Атлетико”.