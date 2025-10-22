Защитник «Атлетико» Ганцко про 0:4: «Арсенал» — одна из лучших в мире команд, но счет смотрится совсем уж плохо. Если бы я пробил чуть лучше, могло стать 1:1"

Это показывает силу соперника, то, насколько он хорош — нельзя ни на секунду выпадать из игры. Мы очень разочарованы тем, что не смогли добиться лучшего результата. Счет 0:4 смотрится совсем уж плохо. Нам изнутри казалось, что игра идет, мы боремся за очки перед ее концовкой, но тут: бац, бац, бац, бац… В один момент игра закончена! Нужно было просто собраться и попытаться играть проще.