Из любителей в победители за семь лет. Как клуб из деревни стал чемпионом Швеции

«Мьелльбю» был основан в 1939 году. Еще в 2018-м клуб выступал в третьем по силе дивизионе, но уже в 2020 году пробился в элиту. Команда не опускалась ниже девятого места и дважды заканчивала сезон на пятой строчке, в том числе и в прошлом году. Тогда до попадания в еврокубки «Мьелльбю» не хватило четырех очков. В 2023 году клуб дошел до финала кубка страны, где уступил «Хеккену» со счетом 1:4.