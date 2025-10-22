У Кейна 23 гола в 15 матчах сезона за «Баварию» и Англию

Англичанин проводит в этом сезоне 15-ю игру. За это время он забил 20 голов в составе мюнхенского клуба и 3 за сборную. В последних 10 матчах на его счету 17 мячей.
Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.
Нападающий «Баварии» отличился на 14-й минуте игры с «Брюгге» в Лиге чемпионов.
