Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.45
П2
7.40
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Бавария
3
:
Брюгге
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
3
:
Аякс
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
23.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
3
Все коэффициенты
П1
40.00
X
12.50
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.90
П2
2.76
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.70
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
6.28
X
3.77
П2
1.65
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Инфантино о расистском инциденте на матче U12 в Бразилии: «Наш долг — искоренить расизм и дискриминацию в футболе ради будущих поколений. ФИФА продолжит неустанно работать над этим»

«Я возмущен тем, что 12-летний игрок команды “Академия Деспортива Мантикейра” подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщика во время матча чемпионата штата Сан-Паулу среди игроков до 12 лет против “Коринтианс Паулиста” в бразильском Сан-Паулу.

Источник: Спортс"

Судья остановил матч в соответствии с антирасистским протоколом, и в отношении нарушителя были приняты меры. Я благодарю судью за его быстрые и решительные действия — наш долг, особенно и безотлагательно ради будущих поколений, искоренить расизм и дискриминацию в нашем футболе.

Я буду и впредь заявлять об этом со всей ясностью: расизм и дискриминация не просто неправильны — это преступления. Все проявления расизма, будь то на стадионах или в интернете, должны быть полностью наказаны как самим футболом, так и всем обществом. ФИФА, включая ее специальную группу игроков, продолжит неустанно работать в рамках Глобальной инициативы против расизма, чтобы обеспечить долгосрочные и надежные меры воздействия как на поле, так и за его пределами", — написал Джанни Инфантино в социальных сетях.