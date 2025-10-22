Инфантино о расистском инциденте на матче U12 в Бразилии: «Наш долг — искоренить расизм и дискриминацию в футболе ради будущих поколений. ФИФА продолжит неустанно работать над этим»

Судья остановил матч в соответствии с антирасистским протоколом, и в отношении нарушителя были приняты меры. Я благодарю судью за его быстрые и решительные действия — наш долг, особенно и безотлагательно ради будущих поколений, искоренить расизм и дискриминацию в нашем футболе.
Я буду и впредь заявлять об этом со всей ясностью: расизм и дискриминация не просто неправильны — это преступления. Все проявления расизма, будь то на стадионах или в интернете, должны быть полностью наказаны как самим футболом, так и всем обществом. ФИФА, включая ее специальную группу игроков, продолжит неустанно работать в рамках Глобальной инициативы против расизма, чтобы обеспечить долгосрочные и надежные меры воздействия как на поле, так и за его пределами", — написал Джанни Инфантино в социальных сетях.