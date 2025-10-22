Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
1.65
X
3.45
П2
7.40
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бавария
3
:
Брюгге
0
П1
1.00
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
2
:
Аякс
1
П1
1.02
X
23.00
П2
78.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
2
П1
40.00
X
12.50
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
3.12
X
2.90
П2
2.76
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Ювентус
0
П1
1.55
X
3.70
П2
7.79
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
Марсель
1
П1
6.28
X
3.77
П2
1.65
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
Тренер «Карабаха» Гурбанов про 1:3 в ЛЧ: «Мы не хотели проигрывать, боролись до конца. “Атлетик” способен прессинговать все 90 минут и заставлять ошибаться»

Сегодня «Карабах» уступил «Атлетику» (1:3) на выезде в матче 3-го тура общего этапа турнира. Ранее команда из Азербайджана одержала две победы — над «Бенфикой» и «Копенгагеном».

Источник: Спортс"

«Поздравляю “Атлетик” с очень зрелищным для болельщиков матчем. Мы не хотели проигрывать и боролись до конца. Они играют динамично, на больших скоростях.

Мы продолжаем борьбу. «Атлетик» способен прессинговать все 90 минут, и игроки испытывали большее давление, чем в матче с «Бенфикой». Несмотря на хорошую игру в атаке, мы не смогли хорошо завершить матч".

В нашей лиге нет такого сильного давления, и они больше привыкли к этому в чемпионате Испании. «Атлетик» — одна из наиболее быстро атакующих команд. Соперник заставляет совершать ошибки", — сказал Гурбан Гурбанов.