Тренер «Карабаха» Гурбанов про 1:3 в ЛЧ: «Мы не хотели проигрывать, боролись до конца. “Атлетик” способен прессинговать все 90 минут и заставлять ошибаться»

«Поздравляю “Атлетик” с очень зрелищным для болельщиков матчем. Мы не хотели проигрывать и боролись до конца. Они играют динамично, на больших скоростях.
Мы продолжаем борьбу. «Атлетик» способен прессинговать все 90 минут, и игроки испытывали большее давление, чем в матче с «Бенфикой». Несмотря на хорошую игру в атаке, мы не смогли хорошо завершить матч".
В нашей лиге нет такого сильного давления, и они больше привыкли к этому в чемпионате Испании. «Атлетик» — одна из наиболее быстро атакующих команд. Соперник заставляет совершать ошибки", — сказал Гурбан Гурбанов.