«Реал» 13 раз пробил по воротам «Юве» в 1-м тайме. У туринцев 3 удара

В первом тайме «Реал» пробил по воротам соперника 13 раз, 4 удара пришлись в створ. У «Ювентуса» 3 удара по воротам мадридцев, дважды туринцы пробили в створ.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды играют на «Сантьяго Бернабеу» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0, перерыв).
