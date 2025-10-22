Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.10
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
3
:
Брюгге
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
5
:
Аякс
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
3
Все коэффициенты
П1
66.00
X
19.00
П2
1.06
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
2.70
П2
2.81
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.40
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.15
П2
2.55
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Только «Зенит» набрал 18 из 18 очков на групповом этапе Кубка России

Команда Сергея Семака разгромила «Оренбург» в заключительном туре группового этапа — 6:0.

Источник: Спортс"

Петербуржцы одержали шесть побед в основное время и финишировали с максимально возможным количеством очков. Ни одной другой команде больше 14 баллов не набрать.

В плей-офф Пути РПЛ «Зенит» встретится с «Динамо».