Только «Зенит» набрал 18 из 18 очков на групповом этапе Кубка России

Петербуржцы одержали шесть побед в основное время и финишировали с максимально возможным количеством очков. Ни одной другой команде больше 14 баллов не набрать.
В плей-офф Пути РПЛ «Зенит» встретится с «Динамо».
Команда Сергея Семака разгромила «Оренбург» в заключительном туре группового этапа — 6:0.
