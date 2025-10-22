Да, он получал хорошую зарплату, но он более чем заслуживал ее. Он принес клубу много денег. Звезды мирового уровня хотели приехать [в «Барселону»], потому что там играл Месси. Я бы сделал для него что-нибудь историческое, чтобы его имя передавалось из поколения в поколение. Трибуна имени Месси или что-то в этом роде", — сказал Жорди Местре.
Бывший вице-президент «Барсы» о Месси: «Он много получал, но более чем заслуживал этого, он многое дал клубу. Что бы мы ни сделали для Лионеля, этого будет мало»
"Думаю, что бы мы ни сделали для Лео Месси, этого будет слишком мало. То, что он нам дал, впечатляет. В финансовом плане турне с Лео Месси и без него — совершенно разные вещи.