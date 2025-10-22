У Исака один гол в 7 матчах за «Ливерпуль» — сегодня не забил «Айнтрахту» и был заменен в перерыве. Форварда купили за 125 млн фунтов

На счету Исака только 1 гол в 7 матчах — он забил «Саутгемптону» (2:1) в Кубке английской лиги.
Исака купили в летнее трансферное окно у «Ньюкасла» за 125 млн фунтов. Его статистика — здесь.
Спортс«» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЛЧ.
Шведский нападающий сыграл 45 минут в матче с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов (5:1, второй тайм) и не отметился результативными действиями.
