Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
5
:
Аякс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
5
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

6:0 с «Оренбургом» — крупнейшая победа «Зенита» с 2022 года

Команда Сергея Семака разгромила «Оренбург» в FONBET Кубке России — 6:0.

Источник: Спортс"

Петербуржцы не выигрывали с разницей в шесть мячей или более с 2022-го. В том году 24 октября они победили «Сочи» в Мир РПЛ со счетом 7:0.

У «Зенита» 13 побед над «Оренбургом» с общим счетом 40:8, одна ничья и одно поражение.