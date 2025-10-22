У «Реала» 27 ударов в матче с «Ювентусом» — 9 в створ. У туринцев — 11/6

За весь матч команда Хаби Алонсо нанесла 27 ударов по воротам соперника, 9 из которых в створ. «Ювентус» ответил 10 попытками, точных — 5.
Помимо этого, «Реал» больше владел мячом (63% на 37%) и чаще подавал угловые (13 против 6).
Встреча 3-го тура общего этапа проходила в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
