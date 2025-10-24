Адвокат Сильвестри о судье Захарове, ударившем пешехода: «Может вменяться нанесение легких повреждений, побои — это до двух лет лишения свободы. Но легко отделаться штрафом, опасаться нечего»

Может быть и ст. 112 ч. 2 п. Д — причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, этого нельзя исключать. Но она применяется по результатам медицинской экспертизы или исследования в рамках проверки. Пострадавший должен пробыть на амбулаторном или стационарном лечении не более 21 дня, у него должно быть зафиксировано, скажем, сотрясение мозга и перелом — это средняя тяжесть. Вряд ли такое произойдет, но, если допустить, что вменят нарушение по этой статье, срок по которой составляет до пяти лет, все это также легко решить, признав вину и возместив вред", — сказал юрист.