Адвокат Сильвестри о судье Захарове, ударившем пешехода: «Может вменяться нанесение легких повреждений, побои — это до двух лет лишения свободы. Но легко отделаться штрафом, опасаться нечего»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23.10
Риека
0
:
Спарта П
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
2.25
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
1
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
3
:
ПАОК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Црвена Звезда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
2
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
6
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
0
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
2
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
1
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
3
:
Сочи
0
П1
X
П2

Адвокат Сильвестри о судье Захарове, ударившем пешехода: «Может вменяться нанесение легких повреждений, побои — это до двух лет лишения свободы. Но легко отделаться штрафом, опасаться нечего»

Ранее стало известно, что судья PARI Первой лиги и FONBET Кубка России, управляя BMW X6, не уступил дорогу пешеходу на переходе, а потом несколько раз ударил его, после чего скрылся с места происшествия.

Источник: Спортс"

"В данной ситуации предполагаю, что может вменяться нарушение по ст. 115 УК РФ — нанесение легких телесных повреждений, до двух лет лишения свободы, или статья 116 — побои, также до двух лет.

Считаю, что Игорь Захаров легко может уйти от ответственности законным путем. Можно отделаться мерой уголовно-правового характера в виде штрафа. Есть штраф в виде наказания, в таком случае он будет считаться судимым. А есть штраф как мера уголовно-правового характера: обвиняемый возмещает ущерб, потерпевший не имеет возражений, и тогда Захаров не будет считаться судимым.

Думаю, что в данной ситуации ему нужно признать вину и выплатить компенсацию. А чтобы уйти от судимости — настаивать именно на мере уголовно-правового характера. Есть и еще масса вариантов, как юридически грамотно решить этот вопрос. Поэтому я, как адвокат, считаю, что опасаться Захарову совершенно нечего.

Может быть и ст. 112 ч. 2 п. Д — причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, этого нельзя исключать. Но она применяется по результатам медицинской экспертизы или исследования в рамках проверки. Пострадавший должен пробыть на амбулаторном или стационарном лечении не более 21 дня, у него должно быть зафиксировано, скажем, сотрясение мозга и перелом — это средняя тяжесть. Вряд ли такое произойдет, но, если допустить, что вменят нарушение по этой статье, срок по которой составляет до пяти лет, все это также легко решить, признав вину и возместив вред", — сказал юрист.

Cудья Захаров избил пешехода в Казани. Что известно.