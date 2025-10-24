Фанаты «Фейеноорда» устроили файер-шоу перед матчем с «Панатинаикосом» в ЛЕ. Начало игры дважды переносили из-за шторма

Начало матча несколько раз переносили из-за шторма «Бенджамин», приведшего к масштабным сбоям в работе железнодорожного транспорта в восьми регионах Франции — сообщалось, что скорость порывов ветра достигала 160 км/ч. В четверг в западных прибрежных провинциях Нидерландов был объявлен оранжевый уровень угрозы, в связи с чем начало игры было перенесено с 19:45 на 16:30 по московскому времени, а затем отложено вновь — в итоге игра началась в 22:00.