«Артета не обязан что-то выиграть, но, чтобы его простили, “Арсеналу” нужно чертовское невезение и оставаться конкурентоспособным до конца». Мерфи об АПЛ и ЛЧ

Не согласен с тем, что Артета «обязан что-то выиграть». Если набираешь 98 очков и теряешь титул в заключительном туре или проигрываешь в финале Лиги чемпионов в дополнительное время из-за неверного судейского решения, ты же не будешь увольнять тренера, не так ли? Это было бы нелепо.