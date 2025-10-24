«Артета не обязан что-то выиграть, но, чтобы его простили, “Арсеналу” нужно чертовское невезение и оставаться конкурентоспособным до конца». Мерфи об АПЛ и ЛЧ

«Ливерпуль» прибавит, в этом нет никаких сомнений, а «Манчестер Сити» находится на подъеме. Нет никаких гарантий, что «Арсенал» выиграет чемпионат, но сейчас я думаю, что он сделает это.
Не согласен с тем, что Артета «обязан что-то выиграть». Если набираешь 98 очков и теряешь титул в заключительном туре или проигрываешь в финале Лиги чемпионов в дополнительное время из-за неверного судейского решения, ты же не будешь увольнять тренера, не так ли? Это было бы нелепо.
Так что не думаю, что он обязан что-то выиграть, но, чтобы его простили [в случае неудач], ему нужно чертовское невезение и оставаться конкурентоспособным до самого конца в обоих турнирах«, — сказал экс-хавбек “Тоттенхэма”.