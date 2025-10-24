Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:15
КАМАЗ
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.27
П2
3.45
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.30
П2
2.38
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.58
П2
3.16
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.51
П2
10.00
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.21
П2
5.19
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.79
П2
4.65
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.57
П2
3.96

Ротенберг заявил, что Тюкавин мог бы стать как Овечкин в хоккее: «По броску точно. Стили были бы разные — Костя больше играет через “отдал-открылся”

Ротенберг является членом совета директоров хоккейного «Динамо». Тюкавин выступает за бело-голубых в Мир РПЛ, на его счету 1 гол за 4 игры в текущем сезоне Премьер-лиги.

Источник: Спортс"

— Если бы Тюкавин был хоккеистом, смог бы он стать таким же, как Александр Овечкин?

— У них все-таки были бы разные стили. Костя больше играет через «отдал-открылся».

А по значимости Тюкавин смог бы стать таким же, как Овечкин. Почему нет? По броску точно. А у Саши Овечкина лучший бросок в мире.

Саша такой один человек вообще во всем мире, — сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

Ротенберг о Тюкавине: «Уникальный парень и пример для всех. Играет и в хоккей с мячом, и в футбол — это и есть разностороннее развитие».

