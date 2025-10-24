Ротенберг заявил, что Тюкавин мог бы стать как Овечкин в хоккее: «По броску точно. Стили были бы разные — Костя больше играет через “отдал-открылся”

— Если бы Тюкавин был хоккеистом, смог бы он стать таким же, как Александр Овечкин?
— У них все-таки были бы разные стили. Костя больше играет через «отдал-открылся».
А по значимости Тюкавин смог бы стать таким же, как Овечкин. Почему нет? По броску точно. А у Саши Овечкина лучший бросок в мире.
Саша такой один человек вообще во всем мире, — сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
Ротенберг о Тюкавине: «Уникальный парень и пример для всех. Играет и в хоккей с мячом, и в футбол — это и есть разностороннее развитие».
