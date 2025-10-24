Ричмонд
«Роналду умеет адаптироваться, поэтому он лучший игрок мира. Месси никогда не приходилось перестраивать столько аспектов своей игры». Симпсон о Криштиану и Лео

Источник: Спортс"

«Лучшее в Роналду — это то, что он умеет адаптироваться. Он адаптировался в 18−19 лет, адаптировался в “Реале”, адаптировался в “Ювентусе”. Он всегда приспосабливается. Сейчас он адаптировался в Саудовской Аравии, адаптировался в сборной Португалии. Поэтому для меня он — лучший игрок мира.

Не в обиду Месси, он невероятно талантлив, но ему никогда не приходилось перестраивать столько аспектов своей игры. Роналду, когда впервые пришел в «Манчестер Юнайтед», даже не умел играть головой! А теперь, пожалуй, он лучший в мире по игре головой — один из лучших на позиции «девятки». Честно, было счастьем провести рядом с ним несколько лет и увидеть, чего он достиг«, — сказал воспитанник “МЮ”, чемпион Англии с “Лестером” Дэнни Симпсон.