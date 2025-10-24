Ричмонд
«Акрон» готов сыграть с 2Drots: «Скорее всего, увидим эту встречу в паузу на матчи сборных»

Ранее президент 2Drots Некит предложил «Акрону» сыграть против них: «Кидаю вызов РПЛ и Дзюбе».

Источник: Спортс"

"Мы открыты к этому предложению. Скорее всего, увидим эту встречу в момент паузы между играми сборных. Надо сесть и договориться. Пока все на уровне размышлений. Где может пройти игра? Конечно, мы хотим сыграть у себя в регионе. Есть определенные мысли по поводу этого матча. Персонально каких-то футболистов 2Drots не отмечу, но в целом как коллектив, как команду их знаю.

Есть ли пожелания еще с кем-то сыграть из Медиалиги? Хотим создать прецедент, и от этого уже будем отталкиваться. Было бы интересно сыграть с командой Димы Егорова. Я уважаю его как профессионала и человека достаточно неравнодушного. Он взял на себя тяжелую ношу и достаточно успешен«, — сказал генеральный директор “Акрона”.