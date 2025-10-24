Александр Бухаров: «Подошел к Булановой в караоке: “Можете спеть “Желтые тюльпаны”? Очень нравится эта ваша песня. Она так посмотрела: “Это Королева поет”

Я к ней подошел: «Можете спеть песню из вашего репертуара, которая мне очень нравится? “Желтые тюльпаны”.
Она на меня посмотрела: «Это не моя песня, это Наташа Королева поет». Мы вместе спели", — вспомнил экс-форвард сборной России.
"С Владом Радимовым мы познакомились в караоке. Он тогда был женат на Татьяне Булановой.
Я к ней подошел: «Можете спеть песню из вашего репертуара, которая мне очень нравится? “Желтые тюльпаны”.
Она на меня посмотрела: «Это не моя песня, это Наташа Королева поет». Мы вместе спели", — вспомнил экс-форвард сборной России.