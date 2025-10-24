Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
2
:
Вест Хэм
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
11.50
П2
100.00
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2

Александр Бухаров: «Подошел к Булановой в караоке: “Можете спеть “Желтые тюльпаны”? Очень нравится эта ваша песня. Она так посмотрела: “Это Королева поет”

"С Владом Радимовым мы познакомились в караоке. Он тогда был женат на Татьяне Булановой.

Источник: Спортс"

Я к ней подошел: «Можете спеть песню из вашего репертуара, которая мне очень нравится? “Желтые тюльпаны”.

Она на меня посмотрела: «Это не моя песня, это Наташа Королева поет». Мы вместе спели", — вспомнил экс-форвард сборной России.