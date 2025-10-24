«Зенит» вдесятером играет, когда Соболев выходит в старте. Он не участвует в голах, а когда уходит — все понимают, что играют 11 на 11«. Угаров об экс-форварде “Спартака”

Поэтому ошибка Семака, когда он выпускает Соболева с первых минут«, — сказал бывший полузащитник “Зенита”.
Соболев — 8-й в мире по игре головой в атаке за последние полгода по оценке CIES. Дзюба — 11-й, Кордоба — 17-й, Холанд — лучший.
«Зенит» вдесятером играет, когда Соболев выходит в старте. Он не участвует в голах команды, а когда он уходит, вроде и игроки понимают, что играют 11 на 11.
Поэтому ошибка Семака, когда он выпускает Соболева с первых минут«, — сказал бывший полузащитник “Зенита”.
Соболев — 8-й в мире по игре головой в атаке за последние полгода по оценке CIES. Дзюба — 11-й, Кордоба — 17-й, Холанд — лучший.