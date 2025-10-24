Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2

«Зенит» вдесятером играет, когда Соболев выходит в старте. Он не участвует в голах, а когда уходит — все понимают, что играют 11 на 11«. Угаров об экс-форварде “Спартака”

«Зенит» вдесятером играет, когда Соболев выходит в старте. Он не участвует в голах команды, а когда он уходит, вроде и игроки понимают, что играют 11 на 11.

Источник: Спортс"

Поэтому ошибка Семака, когда он выпускает Соболева с первых минут«, — сказал бывший полузащитник “Зенита”.

Соболев — 8-й в мире по игре головой в атаке за последние полгода по оценке CIES. Дзюба — 11-й, Кордоба — 17-й, Холанд — лучший.