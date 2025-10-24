Соболев шутливо описал Глушенкова: «Три игры играет, три игры — звезду поймал»

Соболев добавил, что тяжело оценивать человеческие качества Глушенкова, поскольку в команде его не все понимают.
«У нас с Соболевым особые отношения? Нет, приколюхи», — ответил Глушенков.
«Как футболист — тут все просто. Три игры играет, три игры — звезду поймал. Три игры не играет, потом опять три игры играет. Ну, все по классике», — сказал Соболев пресс-службе «Зенита».
