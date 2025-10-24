Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Лидс
2
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Нант
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2

Соболев шутливо описал Глушенкова: «Три игры играет, три игры — звезду поймал»

«Как футболист — тут все просто. Три игры играет, три игры — звезду поймал. Три игры не играет, потом опять три игры играет. Ну, все по классике», — сказал Соболев пресс-службе «Зенита».

Источник: Спортс"

Соболев добавил, что тяжело оценивать человеческие качества Глушенкова, поскольку в команде его не все понимают.

«У нас с Соболевым особые отношения? Нет, приколюхи», — ответил Глушенков.