Литвинов о дерби с ЦСКА: «В первые 20 минут “Спартака” не было на поле — как будто опоздали. Это был урок, который все должны усвоить»

Почему так получилось? Знаете, в футболе так бывает. Иногда ловишь волну — и у тебя все получается, каждая передача доходит до адресата, каждый отскок в твою пользу. И вот ЦСКА поймал эту волну с первой секунды. Раз — гол. Два — смешной пенальти в наши ворота. Три — еще один непонятный мяч: удар, подставленная нога, мяч еле закатывается в противоход… А у нас, наоборот, игра не пошла, не могли толком выйти из обороны.