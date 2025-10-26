Экс-президент «Барсы» Гаспар о «Реале»: «Мбаппе — великолепный игрок, делающий недоступное другим. С Месси у нас было то же самое. Винисиус потрясающий, но характер очень своеобразный»

— Я считаю его потрясающим игроком, а что касается его поведения, то, зная себя, я не могу дать ему много советов (смеется). Честно говоря, будь я футболистом, я был бы больше похож на Винисиуса, чем кто-либо другой. У него очень своеобразный характер, и я это понимаю, но с годами он успокоится, — заявил бывший президент «Барселоны» Гаспар.