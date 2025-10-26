Нани считает, что Ямаля не стоит сравнивать с Месси и Роналду: «Иначе мы разрушим то, каким хотели бы видеть Ламина. Давление убивает игроков»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
1
:
Динамо
1
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.15
П2
6.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
2
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
70.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
2
:
Кальяри
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.75
П2
90.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
15.00
П2
101.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.00
П2
35.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
2
Все коэффициенты
П1
6.00
X
1.39
П2
9.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
5
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.13
П2
2.96
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.45
П2
3.66
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.69
П2
3.51
Футбол. Англия
19:30
Эвертон
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.45
П2
3.33
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.80
П2
3.50
Футбол. Премьер-лига
19:45
Краснодар
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.79
П2
8.00
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.10
П2
3.03
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.20
П2
3.00
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.26
П2
2.29
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.86
П2
3.95
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.13
П2
3.89
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Нани считает, что Ямаля не стоит сравнивать с Месси и Роналду: «Иначе мы разрушим то, каким хотели бы видеть Ламина. Давление убивает игроков»

— Ламин находится на превосходном уровне, и ему всего 18 лет. Как вы думаете, он когда-нибудь достигнет успеха Криштиану или Месси?

— Месси и Криштиану?.. Мы не можем говорить об этом сейчас, мы не должны этого делать, потому что мы разрушаем то, каким хотели бы видеть [Ламина]. Мы не должны сравнивать или противопоставлять его Криштиану Роналду или Месси. Месси и Криштиану Роналду многое делали очень хорошо. Игроки, которые будут после них, пусть тоже делают свое дело. И мы будем им аплодировать.

Мы не должны сравнивать. Мы каждый год сравниваем кого-то. Появляется хороший игрок, и мы говорим: «Это новый Криштиану». Появляется другой… «Это новый Месси». И что происходит дальше? Я больше их не вижу. И почему? Потому что давление убивает игроков. Я предпочитаю не сравнивать, чтобы не создавать ложных ожиданий от молодых игроков, — сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.