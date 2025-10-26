Ричмонд
Матч-центр
Нани допустил, что Роналду сможет играть до 50 лет: «Мы видели, как японцы или китайцы делали это. Он очень бережно относится к своему телу»

— Криштиану близок к 1000 голов.

— Его все знали еще юным. Мы очень быстро все поняли, ведь Криштиану всегда был очень развитым игроком для своего возраста. Он на год старше меня, и я уже знал его, когда он был в молодежке «Насьонала», а я в «Спортинге». Все его уже знали.

Он играл не со сверстниками, а с игроками постарше. Он фантастически обращался с мячом. Он вдохновлял всех молодых игроков, потому что мы видели, что он делал, и мы хотели это повторить. Он сильно отличался от других.

— Сколько еще Криштиану сможет играть?

— Не знаю. Знаю только, что он очень бережно относится к своему телу. И, честно говоря, я не знаю, как долго человек может играть в футбол. Но мы видели, кажется, японцев или китайцев, которые играли до 50 лет.

Не знаю, хочет ли Криштиану играть на таком уровне. Думаю, он просто хочет достичь своих целей, потому что, вероятно, через несколько лет захочет заняться чем-то другим. Но пока он играет, он будет выкладываться по полной. И он обязательно сам решит, когда ему закончить, — сказал бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.