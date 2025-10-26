Нани допустил, что Роналду сможет играть до 50 лет: «Мы видели, как японцы или китайцы делали это. Он очень бережно относится к своему телу»

— Его все знали еще юным. Мы очень быстро все поняли, ведь Криштиану всегда был очень развитым игроком для своего возраста. Он на год старше меня, и я уже знал его, когда он был в молодежке «Насьонала», а я в «Спортинге». Все его уже знали.