ТВ «Реала» об отмене гола Мбаппе в класико: «Позор. Это чудо, что “Мадрид” лидирует с отрывом в 5 очков в лиге Негрейры и Тебаса»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
3.77
X
1.72
П2
6.25
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.50
П2
31.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
1
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
2.88
X
1.75
П2
11.50
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

ТВ «Реала» об отмене гола Мбаппе в класико: «Позор. Это чудо, что “Мадрид” лидирует с отрывом в 5 очков в лиге Негрейры и Тебаса»

«Мадрид» обыграл «Барсу» в класико со счетом 2:1. В первом тайме один из голов Мбаппе отменили из-за офсайда — часть его голени была вне игры.

Источник: Спортс"

«Происходят паранормальные явления, как это почти всегда бывает на “Бернабеу”, когда случается эпизод, который может быть истолкован как офсайд, и мы только что стали свидетелями этого. Мы увидели эти кадры [с компьютерной графикой] пять минут спустя.

Это настоящий позор. Прискорбно, что это было истолковано как офсайд. Мы еще даже не видели кадр, где Арда [Гюлер] бьет по мячу. Это вопрос веры. Я не верю федерации и CTA (техническому комитету судей — Спортс«“).

Нельзя отменять гол на основании таких кадров. Нужно проанализировать голы Мбаппе. В прошлом году в класико тоже не засчитали два его гола по невероятно глупым причинам. Это чудо, что «Мадрид» лидирует с отрывом в пять очков в лиге Негрейры, лиге Тебаса и лиге Mediapro«, — сказал ведущий клубного телевидения “Реала”.

Экс-судья Итурральде об отмене гола Мбаппе в класико: «Для машины это офсайд. Либо убираем ее, либо верим. Когда мяч пересекает линию на миллиметр, мы же говорим, что это гол, верно?».