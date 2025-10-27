Итурральде о пенальти «Реала»: «Рука Гарсии двигалась к мячу. Понятие “рикошет” в таком случае не освобождает от наказания»

На 50-й минуте полузащитник мадридцев Джуд Беллингем простреливал в штрафную соперника и попал в ногу Эрика Гарсии. Мяч отскочил в колено англичанина, после чего срикошетил в руку испанца.
Главный арбитр встречи Сесар Сото Градо назначил 11-метровый. Килиан Мбаппе не реализовал пенальти — его удар парировал Войчех Шченсны.
«Ключевым моментом является движение руки к мячу. Нужно понимать, что понятие “рикошет” не освобождает от наказания, если затем происходит движение руки в сторону мяча — в таком случае должна фиксироваться игра рукой.
И именно это произошло в данном эпизоде. По движению руки это пенальти", — сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.