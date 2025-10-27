Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
11.50
X
14.50
П2
100.00
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Сельта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
6
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Дженоа
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Венгер о класико: «Реал» производил впечатление, что может забить еще, а «Барса» выглядела беззубой без Левандовского и Рафиньи. В обороне ей не хватало опыта и зрелости"

Мадридский клуб одержал победу над каталонским со счетом 2:1 в 10-м туре Ла Лиги.

"Хаби Алонсо сегодня хорошо сбалансировал свою команду, и в целом я бы сказал, что в некоторых аспектах матч выглядел как игра мужчин против мальчиков.

Например, игра «Реала» в обороне была намного сильнее, чем у «Барселоны». В атаке «Мадрид» всегда производил впечатление, что может забить еще один гол, а «Барселона» выглядела беззубой без Роберта Левандовского и Рафиньи. Во втором тайме «Барселона» много владела мячом после того, как Мбаппе не реализовал пенальти, но не было похоже, что они могут забить.

Я отдаю должное Хаби Алонсо за то, что он сегодня очень хорошо справился с тем, чтобы сбалансировать игру «Реала» в обороне.

Все пытаются сосредоточиться на том, чтобы сбалансировать свою команду и снова мотивировать ее, ставя перед собой цели добиться большего успеха, чем годом ранее. Но «Барселона» потеряла Иньиго Мартинеса, который был одним из опытных игроков. Сегодня было заметно, что обороне, игравшей против Мбаппе, не хватало опыта и зрелости«, — сказал бывший главный тренер “Арсенала” в эфире beIN SPORTS.