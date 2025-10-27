Венгер о класико: «Реал» производил впечатление, что может забить еще, а «Барса» выглядела беззубой без Левандовского и Рафиньи. В обороне ей не хватало опыта и зрелости"

Например, игра «Реала» в обороне была намного сильнее, чем у «Барселоны». В атаке «Мадрид» всегда производил впечатление, что может забить еще один гол, а «Барселона» выглядела беззубой без Роберта Левандовского и Рафиньи. Во втором тайме «Барселона» много владела мячом после того, как Мбаппе не реализовал пенальти, но не было похоже, что они могут забить.